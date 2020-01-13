Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) возродилась на западе Ирака и вновь набирает силу.
Король Иордании Абдалла II
Власти Ирака в декабре 2017 года объявили о полном освобождении страны от террористов из «Исламского государства», война с которыми на тот момент длилась более трёх лет. Отдельные отряды боевиков продолжили совершать диверсии и нападения и после этой даты.
На территории Ирака были развёрнуты базы борющейся с ИГ коалиции. Как ранее передавал NEWS.ru, международные силы «в течение ближайших недель» будут выведены из страны, согласно заявлению штаба коалиции.
3 января в Багдаде в результате спецоперации США был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
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