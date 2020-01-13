https://static.news.ru/photo/1e4ac852-35ec-11ea-974c-fa163e074e61_660.jpg Король Иордании Абдалла II Фото: Angelika von Stocki/face to face/Global Look Press

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории РФ) возродилась на западе Ирака и вновь набирает силу.

Король Иордании Абдалла II рассказал об этом в интервью телеканалу France 24. Монарх посчитал, что возрождению ИГ способствует раскол в иракском обществе и призвал страны Запада помочь Багдаду в борьбе с этой угрозой. Абдалла II заявил, что ИГ угрожает Европе и всему миру, а не только Ближнему Востоку.

Власти Ирака в декабре 2017 года объявили о полном освобождении страны от террористов из «Исламского государства», война с которыми на тот момент длилась более трёх лет. Отдельные отряды боевиков продолжили совершать диверсии и нападения и после этой даты.

На территории Ирака были развёрнуты базы борющейся с ИГ коалиции. Как ранее передавал NEWS.ru, международные силы «в течение ближайших недель» будут выведены из страны, согласно заявлению штаба коалиции.

3 января в Багдаде в результате спецоперации США был ликвидирован иранский генерал Кассем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).