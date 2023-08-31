Корабль под флагом Ирана подал сигнал бедствия в Красном море

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В Красном море судно под флагом Ирана обратилось за помощью к Саудовской Аравии, сообщил телеканал Al Arabiya. Причиной сигнала о бедствии стала травма одного из членов экипажа.

По информации журналистов, этот мужчина получил ранение. Другие детали происшествия не уточняются.

Ранее отряд кораблей Северного флота России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты в Атлантике. Аварийный сигнал с терпящего бедствие судна был принят экипажем среднего танкера «Кама», который отклонился от маршрута движения и направился в район аварии, чтобы оказать помощь.

До этого экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота спас пассажиров тонущего иностранного корабля «Авалон» в Средиземном море. Судно следовало под флагами Германии и Греции, всего было спасено 68 человек. Они были эвакуированы на борт сухогруза «Пижма». Операция по спасению пассажиров корабля прошла успешно.

Ранее сообщалось, что у берегов греческого острова Китира затонуло судно с нелегальными мигрантами. В результате спасательной операции из воды удалось вытащить только семь человек. Всего на борту потерпевшего аварию корабля находилось около 100 человек. Известно, что инцидент произошел из-за сильного волнения моря и плохой видимости. В спасении участвовали частные катера и вертолет МЧС.