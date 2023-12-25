Конвой с гумпомощью разграбили по пути в больницы сектора Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голодающие местные жители ограбили гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с водой и продовольствием для двух больниц на севере Газы, сообщила пресс-служба организации. Там отметили, что этот поступок является доказательством того, что ситуация в регионе максимально накалилась и достигла масштабов гуманитарной катастрофы.

Уровень голода и отчаяния в Газе достигает катастрофического уровня. Продукты питания и вода, доставленные в две больницы на севере Газы 23 декабря, были насильственно отобраны людьми, отчаянно нуждавшимися в еде, — отметил региональный директор ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед Аль-Мандхари.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что доставка гуманитарной помощи в сектор Газа должна быть возобновлена в том объеме, в котором она осуществлялась в период перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. При этом, подчеркнул глава, даже этого будет в текущих условиях недостаточно.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. По мнению постпреда, «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которыми столкнулись палестинцы.

Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа. По его словам, это единственный способ освободить заложников и уничтожить ХАМАС.