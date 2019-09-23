Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета. За это он поблагодарил Россию, Турцию и Иран.
Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета, — цитирует главу ООН ТАСС.
По словам Гутерриша, в течение ближайших недель его представители соберутся в Женеве.
Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения, — добавил генсек ООН.
Как писал News.ru, 22 сентября спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, чтобы встретиться с главой сирийского МИДа Валидом Муалемом и обсудить формирование сирийского конституционного комитета.