https://static.news.ru/photo/379dcc60-de11-11e9-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета. За это он поблагодарил Россию, Турцию и Иран.

Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета, — цитирует главу ООН ТАСС .

По словам Гутерриша, в течение ближайших недель его представители соберутся в Женеве.

Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения, — добавил генсек ООН.

Как писал News.ru, 22 сентября спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск, чтобы встретиться с главой сирийского МИДа Валидом Муалемом и обсудить формирование сирийского конституционного комитета.

В середине сентября вопрос создания конституционного комитета САР с президентом страны Башаром Асадом обсуждали российские дипломаты.