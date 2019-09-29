https://static.news.ru/photo/6409f098-e29f-11e9-bd58-fa163e074e61_660.jpg Гейр Педерсен Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Созданный в Сирии Конституционный комитет был поддержан всеми членами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил спецпредставитель генсека организации по Арабской Республике Гейр Педерсен.

Помимо этого, уточнил он, комитет получил одобрение «астанинской тройки» в составе России, Ирана и Турции, а также так называемой малой группы по Сирии, в которую входят Франция, Германия, Великобритания, США, Египет, Иордания и Саудовская Аравия. Все они чётко дали понять, что поддерживают появление нового органа.

В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус, — заявил Педерсен в интервью РИА Новости .

Он также выразил надежду, что «астанинская тройка» и малая группа по Сирии будут теснее сотрудничать в дальнейшем.

Как писал News.ru, об окончательном формировании Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики 23 сентября объявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Предполагается, что новая структура начнёт работу уже в ближайшие недели. В свою очередь Гейр Педерсен намерен встретиться с двумя сопредседателями комитета для обсуждения дальнейшей работы.