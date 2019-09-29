Созданный в Сирии Конституционный комитет был поддержан всеми членами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил спецпредставитель генсека организации по Арабской Республике Гейр Педерсен.
Помимо этого, уточнил он, комитет получил одобрение «астанинской тройки» в составе России, Ирана и Турции, а также так называемой малой группы по Сирии, в которую входят Франция, Германия, Великобритания, США, Египет, Иордания и Саудовская Аравия. Все они чётко дали понять, что поддерживают появление нового органа.
В том, что касается конституционного комитета, у нас международный консенсус, — заявил Педерсен в интервью РИА Новости.
Он также выразил надежду, что «астанинская тройка» и малая группа по Сирии будут теснее сотрудничать в дальнейшем.
Как писал News.ru, об окончательном формировании Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики 23 сентября объявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Предполагается, что новая структура начнёт работу уже в ближайшие недели. В свою очередь Гейр Педерсен намерен встретиться с двумя сопредседателями комитета для обсуждения дальнейшей работы.