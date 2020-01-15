https://static.news.ru/photo/39ea094a-37dd-11ea-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи. Они действуют в рамках договоренностей, и какого-либо конфликта между ними не было.

Так офицер прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что американцы мешали россиянам патрулировать в сирийской провинции Хасеке, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сирии боевики вновь нарушили режим прекращения огня. Ими была предпринята крупная атака на позиции правительственных войск в направлении населённого пункта Джарджаназ. Об этом сообщил генерал-майор Юрий Боренков. По его словам, в атаке участвовали около 200 боевиков. Нападавшие двигались на 30 пикапах, оборудованных крупнокалиберными пулемётами. Атаку отразили российские и сирийские военные.