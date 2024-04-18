Конфликт Ирана и Израиля: чья армия сильнее В противостоянии Ирана и Израиля наметился очередной виток. Чья армия сильнее?

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В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки атаковали территорию Израиля. В ходе удара применялись крылатые ракеты и беспилотники. Всего, согласно данным газеты The New York Times, было выпущено около 300 БПЛА и боеприпасов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что система противовоздушной обороны перехватила подавляющее большинство ракет. На отражение атаки были подняты десятки самолетов ВВС страны, а также союзные силы.

Сейчас Израиль раздумывает над возможным ответом на иранский удар. Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что командование армии уже представило правительству «широкий спектр вариантов» развития событий. При этом и Иран, и Израиль обладают серьезным военным потенциалом. На какие ресурсы могут рассчитывать оба государства — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru