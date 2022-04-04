Конец эпохи красного цветка: талибы запретили производить наркотики

Талибан (запрещён в РФ) внезапно для себя и для остального мира объявил о запрете наркотиков и выращивания растений, применяемых в производстве наркотических веществ. Кроме героина, гашиша и алкоголя, под новый закон подпал и прибыльный для Афганистана опийный мак. Источники в Талибане сказали агентству Reuters, что они ожидают жёсткое сопротивление к новому закону и готовы идти на суровые меры. В целях борьбы с наркопроизводством маковые поля будут сжигать, а в случае повторного нарушения владельцу поля грозит тюремный срок.

Согласно указу верховного лидера Исламского Эмирата Афганистан, все афганцы проинформированы, что отныне выращивание мака строго запрещено по всей стране, — говорится в приказе верховного лидера движения Хайбатуллы Ахундзаде.

В заявлении также говорится, что любой, кто нарушит запрет, будет судим и наказан согласно нормам шариата. Причём под новый закон подпадает не только выращивание растений, но также их производство, транспортировка и употребление.

Решение талибов, вероятнее всего, продиктовано отнюдь не только стремлением построить «правильное» исламское государство, но и стремлением проявить себя в лучшем виде перед другими государствами. Напомним, что с момента прихода к власти летом 2021 года талибы всячески стремились получить международное признание и снять с себя санкции.

Sanaullah Seiam/XinHua/Global Look Press

Одним из условий, выдвигаемых мировым сообществом, являлся именно запрет на наркотические вещества. Из-за санкционного давления более 95% афганцев не имеют достаточно еды, а девять миллионов человек (всего в стране около 32,5 миллиона населения) фактически голодает. В прошлом месяце это побудило ООН запросить у стран-доноров $4,4 миллиарда долларов на гуманитарную помощь.

Несмотря на официальную позицию «Талибана», крайне негативно относящегося к наркотикам, с момента прихода талибов к власти масштаб производства наркотических веществ стал только масштабнее. Это прежде всего обусловлено тяжёлой экономической ситуацией в стране, подталкивающей бедные слои населения на поиски более лёгкого заработка.

Новый запрет ударит не только по крупным производственным синдикатам, но и по простым фермерам, для которых опиумный мак— единственный способ сводить концы с концами. В последние несколько недель цены на наркотики в Афганистане удвоились по причине всеобщей паники из-за слухов о приближающемся запрете.

Больше нечего выращивать. Раньше мы сеяли пшеницу. В этом году мы хотели выращивать мак. Те, кто его сажают, как правило, бедны и надеются поправить своё положение, — сказал фермер из провинции Гельманд афганскому агентству TOLOnews.

За восемь месяцев нахождения у власти талибы не раз поднимали тему запрета наркотиков. Однако раз за разом они уверяли население, что будут избегать подобного шага, пока не будет выработан ряд мер, позволяющих фермерам получать доход из других источников. Несмотря на это, на данный момент никаких альтернативных способов заработка предложено не было .

Чтобы сойти с «наркотических рельсов», Афганистан, скорее всего, будет полагаться на финансовую помощь международного сообщества. Исполняющий обязанности второго заместителя премьер-министра Исламского Эмирата Абдул Салам Ханафи уже призвал мусульманские страны помочь талибам в налаживании «халяльных» (разрешённых исламом) альтернатив маковым полям.

Во время президентства бывшего главы США Барака Обамы борьба с опиумом строилась на поиске комплексных программ по выработке альтернативных источников заработка. До тех пор, пока эти альтернативы не были найдены, фермерам предлагались временные оплачиваемые работы. Пойдут ли талибы тем же путём, неизвестно, особенно учитывая финансовые трудности страны. Так, после прихода к власти талибов в сентябре 2021 года была заморожена банковская система, наблюдалась нехватка ликвидности, из-за которой около 80% населения оказались в долгах

При первом правительстве талибов (1996–2001) движение сумело если не искоренить, то хотя бы существенно снизить производство, экспорт и оборот наркотиков в стране. В деревнях организация нанимала шейхов мечетей или местных старейшин, которые должны были следить за соблюдением запрета на производство наркотиков. Если обнаруживались деревни, где запрет был проигнорирован, то наказание несли как старейшины и шейхи, так и сами фермеры. После падения исламистов в 2001 году опиумные поля снова начали встречаться всё чаще. Это неудивительно, учитывая, что простой фермер мог зарабатывать от $300 долларов ежемесячно, выращивая опийный мак.

С тех пор наркоиндустрия в Афганистане только развивалась. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в одном лишь 2021 году в Афганистане было произведено более шести тысяч тонн опиума, из которого можно было получить более 320 тонн героина.

Sanaullah Seiam/XinHua/Global Look Press

О масштабах индустрии в стране говорит тот факт, что ежегодно Афганистан производит больше опиума, чем все остальные страны-производители, вместе взятые. К тому же уже на протяжении шести лет в стране отмечаются рекордные урожаи. Как минимум 80% процентов запрещённого вещества перенаправлялось в Европу через Пакистан и страны Средней Азии.

Тем временем одни лишь США за последние 20 лет выделили почти $9 миллиардов долларов на борьбу с производством наркотиков в Афганистане, но реальных результатов достичь не удалось. После 2001 года благие намерения как некоторых талибов, так и политиков прошлого прозападного правительства зачастую сталкивались с неразрешимым фактором — стремлением населения заработать в условиях, когда все остальные способы оказывались значительно менее прибыльными. Так, налоги с наркоиндустрии пополняли бюджеты как «Талибана», так и и предыдущего правительства Карзая. В отчёте ООН по ситуации с наркотиками в Афганистане за 2021 год доход от опиатов в стране был оценён в сумму от $1,8 до $2,7 миллиарда долларов, что составляло более 7% от всего ВВП страны.

Кроме коррупции и экономических проблем, буму выращивания мака в последние годы также способствовала пандемия. Многие афганцы оказывались жертвами антиковидных мер и закрытых предприятий, из-за чего переориентировались на выращивание и производство наркотиков.