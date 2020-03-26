https://static.news.ru/photo/1fbb2332-6f60-11ea-a6e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foto via imago-images.de/Global Look Press

Власти Объединённых Арабских Эмиратов заявили о введении запрета на перемещения людей и транспорта в вечерние и ночные часы. Ограничительные меры будут действовать ежедневно с 26 по 29 марта в период с 20:00 до 06:00.

Нарушители будут оштрафованы, в комендантский час на улицах находиться разрешат лишь работникам экстренных служб. Общественный транспорт, включая метро и трамваи, работать не будет, передаёт Reuters. В стране в выходные будет проведена общая дезинфекционная кампания, направленная на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, в ОАЭ на две недели закрыли все коммерческие и торговые центры, а также рыбные, мясные и овощные рынки. Ресторанам и кафе запрещено принимать посетителей, они могут работать лишь на доставку.