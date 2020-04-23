Командующий КСИР пообещал уничтожать угрожающие Ирану американские корабли

Американские военные корабли будут уничтожены, если с их стороны будет угроза для иранских гражданских или военных судов. Об этом заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.
Он пояснил, что морским силам был отдан приказ наносить удары по кораблям Соединённых Штатов, угрожающим безопасности Ирана, подчеркнув, что ответ последует незамедлительно.
Президент США Дональд Трамп 22 апреля сообщил, что приказал Военно-морским силам страны уничтожать иранские военные корабли в случае проведения опасных манёвров рядом с американскими. Так глава Штатов отреагировал на инцидент в Персидском заливе, когда 11 кораблей КСИР прошли рядом с американскими силами, писал NEWS.ru.
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