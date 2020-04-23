Командующий КСИР пообещал уничтожать угрожающие Ирану американские корабли

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В том, что Сирия сможет своими силами справиться с эпидемией коронавируса, имеются серьёзные сомнения. Такую позицию озвучили в Международной гуманитарной организации «Врачи без границ».

Заявление там сделали на фоне сообщений о первой смерти от COVID-19 на северо-востоке страны, передаёт РИА Новости. Девять лет вооружённого противостояния в этом регионе серьёзно подорвали систему здравоохранения. Многие медучреждения...