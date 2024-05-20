Командующий КСИР направился на место посадки вертолета главы Ирана Tasnim: командующий КСИР отправился на место аварии вертолета Раиси

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал-лейтенант Хосейн Салами направился к месту жесткой посадки вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси, сообщило агентство Tasnim. Уточняется, что вместе с ним едут несколько высокопоставленных офицеров КСИР.

Предполагается, что они смогут ускорить процесс поисков. Для этого новоприбывшие будут отдавать распоряжения прямо на месте.

Ранее представители палестинского движения ХАМАС заявили, что с беспокойством наблюдают за развитием ситуации вокруг инцидента с вертолетом президента Ирана. Воздушное судно совершило жесткую посадку близ границы с Азербайджаном. Пресс-служба организации выразила надежду, что «братский иранский народ минуют несчастья», и Бог защитит «иранского президента и находящую рядом с ним делегацию».

До этого были названы вероятные причины крушения президентского вертолета. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой допустил, что ЧП могло произойти из-за некачественного топлива. Эксперт также назвал Ми-171 экспортным вариантом Ми-8, проверенной временем машиной, из-за чего вероятность ошибки пилота стремится к нулю.

В Сети уже появились первые кадры спасательной операции на месте инцидента с вертолетом, организованной недалеко от ирано-азербайджанской границы. На фото видно, что в регионе сейчас густой туман, также специалистам мешает горная местность. Авария произошла на фоне плохих погодных условий: там бушевали ливень и сильный ветер.