Станет ли РФ требовать закрыть единственный гумкоридор в Идлиб Если доступ гуманитарных грузов в оппозиционный регион на северо-западе Сирии закроют, это может вызвать мощный приток беженцев в ЕС

Фото Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Единственный работающий гуманитарный коридор в Сирии «Баб аль-Хава», который соединяет Турцию и провинцию Идлиб на северо-западе САР, может быть использован Россией для ослабления санкций, полагают журналисты The New York Times (NYT), ссылаясь на слова анонимных американских дипломатов. Через этот коридор проходят международные гуманитарные конвои, доставляющие продовольствие в контролируемый оппозиционными Дамаску исламистами Идлиб. По мнению NYT, если Россия решит использовать право вето на июльском заседании Совбеза ООН, где будут обсуждать продление работы коридора, то вызванное этим прекращение гуманитарных поставок приведет к новой волне беженцев в Европу. Тысячи сирийцев из Идлиба станут пытаться проникнуть в ЕС, который и без того испытывает сложности из-за наплыва мигрантов с Ближнего и Среднего Востока, из Африки, а в последние месяцы еще и с Украины. NEWS.ru попытался разобраться, что это за коридор, чем он важен и может ли он действительно стать сильным аргументом в переговорах.

Ворота ветров и гуманитарных грузов

«Ворота ветров» — так с арабского переводится «Баб аль-Хава» — пограничный пункт на сирийско-турецкой границе. Он стал одним из ключевых пограничных пунктов еще в начале гражданской войны в Сирии в 2011 году, так как именно через него большинство сирийских беженцев перебирались в Турцию, а оттуда в Европу.

За время конфликта «Баб аль-Хава» часто переходил из рук в руки: через год после начала гражданской войны его захватили сирийские повстанцы из Свободной сирийской армии (ССА), позже над пограничным постом ненадолго подняли флаг «Аль-Каиды»*, затем местность захватили повстанцы из «Исламского фронта», им на смену пришли исламисты «Ахрар аш-Шам»*, которых оттуда окончательно изгнали боевики из террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) в 2017 году.

Пограничный пункт на сирийско-турецкой границе «Баб аль-Хава» Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

С тех пор Турция ограничила переход через «Баб аль-Хава» для всех, кроме конвоев с продуктами питания и гуманитарной помощью. В настоящее время формально «Баб» контролируется гражданской администрацией Идлиба, а по факту — радикалами из «Хайят Тахрир аш-Шам». По разным оценкам, в Идлибе проживает более четырёх миллионов человек. Все они плюс еще три миллиона жителей близлежащих территорий в значительной степени полагаются на гуманитарную помощь, которая доходит до них через «Баб аль-Хава». В случае если погранпереход закроют, то, скорее всего, мало кто решит остаться в Идлибе, учитывая нехватку продовольствия в регионе, о чем неоднократно говорилось на заседаниях ООН.

Закрыть нельзя оставить

Ежегодно Совбез ООН голосует, оставить ли пограничные пункты открытыми или закрыть их. За последние годы все пропускные пункты, кроме «Баб аль-Хава», закрылись. Так, переходы «Аль-Рамта» между Сирией и Иорданией, «Аль-Ярубия» с Ираком, «Баб эль-Салам» с Турцией прекратили свою деятельность после наложения вето со стороны России и поддерживающего ее Китая. Россия настаивает, что для сохранения суверенитета Сирии вся международная помощь должна проходить через законное правительство страны в Дамаске. К тому же, по мнению Москвы, наличие таких коридоров с постоянным международным присутствием не позволяет правительственной армии развернуть полномасштабные военные действия, чтобы вернуть оппозиционные территории (многие из которых все еще удерживаются исламистами) под свой контроль.

Пропускные пункты Сирии Physicians for Human Rights

В 2021-м решение оставить «Баб аль-Хава» открытым было принято только после длительных переговоров между Россией и США. В этом году переговоры осложняются спецоперацией на Украине.

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский недавно отметил, что хоть гуманитарная помощь помогает мирным жителям, огромную выгоду от их функционирования получают и осевшие там террористические группировки. Также, добавил дипломат, сейчас переговоры находятся в застое из-за ситуации вокруг Украины.

«Откровенно говоря, на данном этапе у нас не так много поводов для оптимизма», — считает Полянский.

Высокопоставленные американские дипломаты сообщили New York Times, что Россия попытается использовать голосование, чтобы оказать давление на страны, которые могли бы наиболее сильно пострадать от новой волны беженцев. Среди них Венгрия, которая не выдержала наплыв сирийцев и выслала обратно десятки тысяч. В этом году им на смену пришли как минимум 600 тыс. беженцев с Украины. Также дипломаты предположили, что Россия станет парировать западные обвинения в нарушении суверенитета Украины, ссылаясь на гуманитарные конвои, проходящие через «Баб аль-Хава», нарушающие территориальную целостность Сирии.

Узнаем в июле

Закроет ли Россия «Баб аль-Хава» и будет ли это решение основано на желании надавить на Запад, точно неизвестно, считают эксперты. Так, в беседе с NEWS.ru бывший заместитель премьер-министра Сирии Кадри Джамиль сказал, разрешит ли Россия пограничному пункту продолжать свою работу или нет, вопрос сложный, добавив, что точное решение Москвы можно будет узнать лишь после заседания Совбеза ООН в июле.

Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов сказал NEWS.ru, что ситуацию вокруг «Баб аль-Хава» следует рассматривать ретроспективно, принимая во внимание, что ответственными за рост напряженности, в том числе и за санкционную войну и накал вокруг пограничного прохода следует считать именно страны Запада. Эксперт назвал теорию The New York Times, что Россия хочет использовать наплыв беженцев из Сирии для оказания давления на страны Европы, «нонсенсом», поскольку «Россия в Сирии выполняет свою миссию по подавлению радикального исламизма, оказанию поддержки Сирийской Республике и все действия России в Сирии обусловлены именно этим, а не попыткой усилить наплыв беженцев в страны Запада».

«Статьи, которые появляются по этому поводу, — это продолжение антироссийской и русофобской компании и информационной войны, которые ведутся против России», — считает эксперт.

Депутат Государственной думы и директор Центра изучения стран Ближнего Востока Семен Багдасаров подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что голосовать за закрытие «Баб аль-Хава» — право Российской Федерации.

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