Клинцевич оценил действия талибов по завоеванию авторитета афганцев

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) ведут сейчас себя очень правильно, пытаясь добиться авторитета у афганцев. Об этом «360» заявил председатель Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Он отметил, что талибы пообещали народу восстановить экономику страны, а также не мстить представителям бывшего режима. Такие обещания, по мнению Клинцевича, это выверенная психологическая комбинация, которая поможет завоевать авторитет у людей.

Появившуюся информацию о случаях казни и преследований со стороны талибов чиновников бывшего режима Клинцевич объяснил неоднородностью движения.

Мы понимаем, что там среда неоднородная и что есть полевые командиры, не завязанные чисто на «Талибан». Есть уже более 30 тысяч представителей ИГ (организация запрещена в РФ), которые живут, скажем, в мирном сосуществовании с талибами, — добавил он.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» начали стрелять во время демонстрации в поддержку национального афганского флага в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар. В результате инцидента как минимум два человека погибли и десять получили ранения.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.