Заключение договора о всестороннем сотрудничестве между Китаем и Ираном рискует превратить последний в колонию азиатской державы, предупреждают Тегеран представители оппозиции в изгнании. Наследник иранского шаха принц Реза Пехлеви раскритиковал власти в Тегеране за намерение подписать договорённости, рассчитанные на 25 лет. Они, по словам оппозиционера, могут привести не только к потере контроля над природными ресурсами, но и к появлению китайской армии в Иране.

Ирано-китайское соглашение, которое находится на финальной стадии разработки, беспокоит общественное мнение во многом потому, что официальный Тегеран решил пока не публиковать его детали. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави 8 июля заявил, что его страна исходит исключительно из необходимости защищать национальные интересы при разработке договора.

Национальные интересы остаются единственным руководящим принципом для министерства иностранных дел при разработке этого документа, и переговоры проходят максимально внимательно и придирчиво, — пояснил дипломат.

Аббас Мусави Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Мусави пообещал, что в скором времени иранский народ увидит преимущества договора о всестороннем сотрудничестве с КНР. Он отверг утверждения, что, согласно договорённостям, китайская сторона получит в аренду остров Киш в Персидском заливе, монопольные права на экспорт нефти из Ирана и возможности для размещения своих вооружённых сил (ВС) на территории ближневосточной страны.

Тем не менее, критиков соглашения сложно переубедить. Пехлеви представил иную точку зрения: принц в изгнании заявил, что договор о сотрудничестве, подписание которого курирует глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, касается «разграбления природных ресурсов Ирана и принятия иностранной армии» в республике. Оппозиционер подчеркнул, что соглашение, «заключённое при непосредственном одобрении и поддержке верховного лидера Исламской Республики, является бесспорным предательством национальных интересов Ирана». По его мнению, иранская нация должна быть детально проинформирована обо всех условиях и подробностях любого документа такого рода, который необходимо вынести на всеобщее голосование.

За то, что президентская администрация склонна скрывать содержательную часть договора, её раскритиковал и экс-глава государства Махмуд Ахмадинежад. Как заявил накануне сам Зариф, общественность в Иране проинформируют о сделке с Китаем, «когда соглашение будет заключено». Это только простимулировало опасения по поводу того, какие последствия может иметь долгосрочная договорённость.

Уже сейчас вполне очевидно, что соглашение коснётся экспорта в КНР иранской нефти, многократно пострадавшей от односторонних американских санкций. Нетрудно догадаться, что это будут максимально удобные для Пекина цены. Издание The Petroleum Economist ещё в прошлом году предполагало , что именно КНР станет развивать нефтегазовый сектор Исламской Республики. Партнёрство Ирана с Китаем «может ознаменовать сейсмический сдвиг в мировом углеводородном секторе», подчёркивал журнал.