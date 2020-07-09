Заключение договора о всестороннем сотрудничестве между Китаем и Ираном рискует превратить последний в колонию азиатской державы, предупреждают Тегеран представители оппозиции в изгнании. Наследник иранского шаха принц Реза Пехлеви раскритиковал власти в Тегеране за намерение подписать договорённости, рассчитанные на 25 лет. Они, по словам оппозиционера, могут привести не только к потере контроля над природными ресурсами, но и к появлению китайской армии в Иране.
Ирано-китайское соглашение, которое находится на финальной стадии разработки, беспокоит общественное мнение во многом потому, что официальный Тегеран решил пока не публиковать его детали. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави 8 июля заявил, что его страна исходит исключительно из необходимости защищать национальные интересы при разработке договора.
Национальные интересы остаются единственным руководящим принципом для министерства иностранных дел при разработке этого документа, и переговоры проходят максимально внимательно и придирчиво, — пояснил дипломат.
Мусави пообещал, что в скором времени иранский народ увидит преимущества договора о всестороннем сотрудничестве с КНР. Он отверг утверждения, что, согласно договорённостям, китайская сторона получит в аренду остров Киш в Персидском заливе, монопольные права на экспорт нефти из Ирана и возможности для размещения своих вооружённых сил (ВС) на территории ближневосточной страны.
Тем не менее, критиков соглашения сложно переубедить. Пехлеви
За то, что президентская администрация склонна скрывать содержательную часть договора, её раскритиковал и экс-глава государства Махмуд Ахмадинежад. Как
Уже сейчас вполне очевидно, что соглашение коснётся экспорта в КНР иранской нефти, многократно пострадавшей от односторонних американских санкций. Нетрудно догадаться, что это будут максимально удобные для Пекина цены. Издание The Petroleum Economist ещё в прошлом году
Интригой остаётся то, как страны станут выстраивать военную кооперацию, согласно новым договорённостям — в случае, если они будут подписаны. Вопреки слухам о передаче острова Киш китайцам аналитики
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