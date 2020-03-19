https://static.news.ru/photo/a81ae95c-69c9-11ea-b534-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Каждые десять минут на территории Ирана в больницах фиксируется смерть человека от болезней, которые вызваны коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 марта сообщил представитель департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования страны Киянуш Джаханпур.

По его словам, информация о смертях от коронавируса, которые случаются в стране каждые десять минут, была получена из самых последних предоставленных данных.

Учитывая эту информацию, советую принять осознанное решение о поездках и встречах в дни Новруза (Новый год по иранскому календарю. —NEWS.ru), — приводит слова Джаханпура агентство ИРНА.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Один человек умер.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Семнанского университета медицинских наук Навида Данайи заявил, что иранская долгожительница сумела победить коронавирус за неделю.

Медик не уточнил, как именно лечили 103-летнюю женщину. Также неизвестно, какие у неё были заболевания кроме коронавируса.