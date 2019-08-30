https://static.news.ru/photo/afc6682a-cb04-11e9-a2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Eisele-Hein/Global Look Press

Правительство Катара, «страдающее от ветхой и слабой дипломатии», заплатило посредникам из Сербии за организацию встречи с официальными лицами США. Копия документов, оказавшаяся в распоряжении СМИ, раскрывает «покупку» встречи в Дохе.

Бывший посол Сербии получил за посредничество и координацию встречи с американцами $350 тысяч, сообщает 24.ae .

Деньги перечислялись со счёта посольства Катара с января по июль 2019 года. Всего было осуществлено семь траншей, размер каждого из которых составил $50 тысяч.

Ранее News.ru писал, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани поддерживает устремления России по содействию установлению мира и согласия на Ближнем Востоке. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эмир поддерживает предпринимаемые Владимиром Путиным шаги и высоко оценивает уровень развития двусторонних отношений в различных сферах.