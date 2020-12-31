Катар обвинил Бахрейн в военном вторжении

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Катар уведомил Совет безопасности и генерального секретаря ООН о вторжении военных катеров Бахрейна в катарские территориальные воды в ноябре.

По данным МИД Катара, инцидент произошёл 25 ноября 2020 года.

Незаконное вторжение военных катеров Бахрейна в территориальные воды Катара нарушает суверенитет катарского государства, угрожает региональному благополучию и безопасности, — цитирует РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

Доха призвала ООН принять меры, чтобы нарушения со стороны Бахрейна прекратились.

Ранее Катар уже направлял жалобу в ООН из-за нарушения его воздушного пространства бахрейнскими истребителями 9 декабря. В Дохе отметили, что такое нарушение является не первым. Между тем постоянный представитель Бахрейна в ООН Джамаль Рувейи в официальном письме генеральному секретарю и постпреду организации в Южной Африке опроверг обвинения Катара.

Обострение отношений между Катаром и соседним Бахрейном случилось на фоне заявлений официальных лиц Катара, Саудовской Аравии и Кувейта о намерении шести арабских стран Персидского залива урегулировать конфликт вокруг Катара, который начался 3,5 года назад с разрыва дипломатических отношений с Дохой Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ.