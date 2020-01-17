https://static.news.ru/photo/d5fd60b4-395b-11ea-b96e-fa163e074e61_660.jpg Джастин Трюдо Фото: Peter Manning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал власти Ирана передать для анализа во Францию чёрные ящики украинского пассажирского самолёта Boeing, по ошибке сбитого иранскими военными 8 января. В авиакатастрофе погибли 176 человек, большинство из которых были канадцами.

Известно, что [чёрные ящики] были существенно повреждены <...> у Ирана нет необходимых технических возможностей и оборудования для проведения в сжатые сроки надлежащей экспертизы, — заявил Трюдо на пресс-конференции 17 января.

Канадский премьер назвал Францию одним из немногих мест, где есть лаборатория, способная восстановить данные с повреждённых самописцев.

Как писал NEWS.ru, Иран согласился передать бортовые самописцы Украине после того, как на месте с ними ознакомится группа из иранских, украинских и канадских экспертов.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета. Позже иранские военные признали, что сбили самолёт по ошибке, приняв за вражескую цель.