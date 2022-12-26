Jerusalem Post: правительство Израиля даст присягу 29 декабря

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Лидер партии «Ликуда» и будущий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Новое правительство Израиля, созданное главой партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, будет приведено к присяге перед парламентом страны (Кнессетом) в четверг, 29 декабря, сообщила газета The Jerusalem Post. По ее данным, депутаты Кнессета были уведомлены о том, что процедура приведения к присяге назначена на 11 часов утра по местному времени (12:00 мск).

Новое правительство будет ратифицировано Кнессетом и официально примет власть в четверг, — говорится в сообщении.

Ночью 22 декабря Нетаньяху официально проинформировал президента Израиля Ицхака Герцога о том, что ему удалось договориться о создании правительственной коалиции. Этому предшествовали нескольких недель трудных переговоров с религиозными и ультраправыми объединениями, которые вместе с партией «Ликуд» занимают 64 из 120 мест в Кнессете.

1 ноября в Израиле прошли пятые за последние три года досрочные парламентские выборы. Победила партия Нетаньяху «Ликуд», партия «Еш атид» действующего премьера Лапида оказалась на втором месте.

Нетаньяху был премьером страны с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год. В общей сложности его правление составило более 15 лет.

Ранее политолог Георгий Федоров сообщил, что если партия бывшего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху выиграет борьбу за формирование правительства страны, политик может вернуться на пост. В таком случае он мог бы помочь России и сыграть большую роль в ее переговорном процессе с Украиной, считает эксперт.