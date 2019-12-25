Падение истребителя пятого поколения Су-57 под Комсомольском-на-Амуре, которое произошло в 111 км от аэродрома базирования, стало предметом любопытства западных СМИ. Более развёрнутая реакция появилась спустя день после инцидента. Причины крушения многоцелевого самолёта во время испытательного полёта будут ещё тщательно расследоваться, однако уже сейчас западные наблюдатели делают прогнозы, согласно которым, Су-57, скорее всего, ждёт задержка ввода в эксплуатацию.

Новейший истребитель пятого поколения Су-57, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, был широко разрекламирован зарубежным импортёрам как самый перспективный боевой самолёт. В связи с этим инцидент в Хабаровском крае западные СМИ рассматривают именно в контексте амбиций российского оборонно-промышленного комплекса. Агентство Reuters обратило внимание на то, что это первая в своём роде «авария с участием самого совершенного боевого самолёта страны». Оно отмечает, что российское оборонное ведомство создаёт специальную комиссию для расследования инцидента, которое, по оценке Reuters, выглядело так, как будто было спровоцировано отказом системы управления.

Британский таблоид Daily Mail отмечает , что «ультрасовременный российский истребитель потерпел крушение во время испытательной миссии всего за несколько дней до того, как первый образец должен был быть поставлен Военно-воздушным силам». Газета, любящая скандалы, отмечает, что российские ВВС заказали 76 единиц, каждая из которых стоит около $155 млн. Daily Mail напоминает: проект, который курирует российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), нацелен на создание конкуренции американским истребителям пятого поколения F-22. По оценке издания, некие элементы конкуренции прослеживаются здесь и с китайским самолётом J-20, который на Западе считают результатом воплощения в жизнь украденных у США военных секретов.

Валерий Герасимов Сергей Булкин/NEWS.ru

Германский журнал Stern указывает на фоне инцидента, что «с Су-57 Россия хочет снова войти в число мировых лидеров в сфере производства боевых самолётов». «Су» — первый истребитель-невидимка, построенный за пределами Соединённых Штатов, пишет издание. Stern отмечает, что ранее, в 2014 году один из прототипов машины был сильно повреждён в результате пожара двигателя. Журнал ссылается на данные, согласно которым, разбившийся самолёт — первая серийная модель. Другое немецкое издание — Welt — пишет , что российский истребитель должен, по задумке, иметь возможность выполнять свои миссии вместе с боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), что делает его конкурентом европейских проектов.

Это концепция, которую Германия и Франция также хотят реализовать с помощью разрабатываемого супер-реактивного истребителя, — отмечает Welt.

Издание имеет в виду обширный проект Future Combat Air System (FCAS), в рамках которого создаётся комплекс вооружений, состоящий из истребителя и ведомых БПЛА.

Специализированные издания намекают, что цена ошибки слишком высока — Су-57 заинтересовал многие страны.

После публичной демонстрации Су-57 ряд стран выразили заинтересованность в его покупке, включая Турцию, Мьянму, Перу, Пакистан и Иран, — обращает внимание портал AINonline.

Издание также напоминает, что совсем недавно китайские государственные СМИ сообщили о возможном контракте с российской стороной на поставку таких самолётов с целью использовать технологии и компоненты Су-57 для совершенствования местных истребителей пятого поколения.

AINonline не обходит стороной и заявления, которые неделю назад глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сделал на встрече с иностранными военными атташе. Он сказал, что испытания самолётов пятого поколения Су-57 продолжаются, и что их повторная апробация проведена в Сирии, «в ходе которой все запланированные задачи успешно выполнены». Суммируя все заявления российского оборонного ведомства по поводу сроков введения в эксплуатацию перспективного истребителя, AINonline делает неутешительный прогноз: с учётом произошедшей катастрофы вряд ли это произойдёт в конце 2019 когда, как обещали в министерстве обороны и лидеры отрасли.