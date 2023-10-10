Как выглядит место проведения Nature Party после нападения ХАМАС В субботу боевики ХАМАС напали на зрителей фестиваля электронной музыки

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Ситуация в кибуце Реим в Израиле, где не менее 260 человек погибли в результате нападения радикальной группировки ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party

Три дня назад боевики ХАМАС напали на людей, которые присутствовали на фестивале электронной музыки Nature Party. Они захватили в плен около 40 человек. По некоторым данным, более 260 участников мероприятия погибли.

Один из очевидцев произошедшего объяснил, почему оказалось столько жертв. «Многие совершили страшную ошибку, возможно, к сожалению, ставшую фатальной. Люди приехали с палатками, и кто-то пошел их собирать, поэтому некоторые не успели уехать», — отметил Дмитрий.

Мужчине удалось найти укрытие в одном из поселений. Пока он и другие участники фестиваля прятались, вокруг раздавались звуки стрельбы и взрывов. Через четыре часа прибыла израильская армия ЦАХАЛ в количестве около 30 солдат с автоматами, и ситуация стала более спокойной. Дмитрию удалось покинуть место проведения Nature Party и вернуться в Тель-Авив.

Как выглядит место фестиваля после нападения боевиков — в фотогалерее NEWS.ru.