Каир ведет переговоры по паузе в Газе ради обмена пленными Al-Qahera: возможно соглашение о перемирии в секторе Газа ради обмена пленными

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Договоренность о гуманитарном перемирии в секторе Газа может быть достигнута в ближайшее время, сообщил телеканал Al-Qahera со ссылкой на источник в службах безопасности Египта. Каир ведет активные переговоры с конфликтующими сторонами с целью обмена заложниками и задержанными, отметил собеседник.

Египет интенсифицировал контакты для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа, — заявил источник.

Собеседник отметил, что ЦАХАЛ может пойти на временное прекращение боевых действий в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. При этом гуманитарная пауза также будет использована для доставки помощи жителям анклава.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль согласится на гуманитарное перемирие в секторе Газа только при освобождении пленных. Он отметил, что сейчас израильская армия действует в полную силу, Тель-Авив выступает против передачи топлива и финансовой помощи палестинскому анклаву.

Ранее представитель ХАМАС Гази Хамад заявил, что движение готово пойти на «полный компромисс» в вопросе обмена пленными с Израилем. По его словам, речь идет как о военных, так и о гражданских лицах. В Армии обороны Израиля ранее сообщили, что члены ХАМАС удерживают около 230 человек в секторе Газа.