Кадыров объявил о скорой эвакуации 150 россиян из сектора Газа Кадыров: 150 россиян смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» 16 ноября

Фото: t.me/mchs_official

Группа российских граждан, состоящая из 150 человек, сможет покинуть сектор Газа 16 ноября, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, в минувшую среду, 15 ноября, территорию палестинского анклава покинули 107 россиян, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Эвакуационный штаб российской миссии в Газе продолжает получать новые данные о гражданах РФ.

Еще 150 человек смогут покинуть территорию сектора Газа и пересечь границу [через КПП «Рафах»]. Помимо спасателей на месте с соотечественниками работают дипломаты, медики и психологи, — написал Кадыров.

Помимо эвакуации россиян, российская миссия в Газе также помогает эвакуировать граждан Белоруссии, отметил Кадыров. По его словам, благодаря усилиям дипломатов и сотрудников МЧС РФ были эвакуированы 43 белоруса. Кадыров выразил благодарность руководству МЧС России за их работу по спасению граждан.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН отклонил поправку к проекту резолюции Мальты касательно перемирия в секторе Газа. Она была предложена российской стороной и направлена на прекращение боевых действий. За данную поправку проголосовали Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия и Мозамбик.