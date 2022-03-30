«К черту ООН»: как проходят мирные переговоры по Йемену

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, которая поддерживает вооруженным путем законное правительство Йемена в борьбе против повстанцев-хуситов из группировки «Ансар Аллах», объявила о временной приостановке военных операций на период переговоров по решению йеменского кризиса. Переговоры совпадают с началом Рамадана — священного поста у мусульман, и продлятся , как ожидается, до седьмого апреля.

Представитель арабской коалиции Турки аль-Мальки заявил , что приостановка огня направлена на достижение всеобъемлющего и устойчивого политического решения в Йемене, добавив, что коалиция всецело поддерживает чаяние йеменского народа на создание собственного государства.

Сами повстанцы из «Ансар Аллах» не питают особых надежд на результаты переговоров, организованных Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявляя , что они не желают отправляться на вражескую территорию и предпочли бы проведение переговоров на нейтральной зоне. Хуситы также сказали , что мотивы коалиции не искренни, а за ними кроется желание и дальше усугублять конфликт.

Член политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бахити и вовсе заявил, что любые попытки коалиции инициировать диалог не будут иметь никакого смысла, пока с Йемена не будет снята блокада.

Блокада, введенная против Йемена — это военная акция, так как она введена силой оружия. Если блокада не будет снята, то в заявлениях коалиции о прекращении военных действий нет никакого смысла, ибо страдания йеменцев в результате блокады тяжелее, чем потери от самой войны, а это означает продолжение наших военных действий, направленных на прорыв осады, — заявил аль-Бахити

Что интересно, идею мирных переговоров ранее озвучили сами же хуситы, которые сначала призвали к трехдневному перемирию, а позже и вовсе высказались за то, чтобы окончательно прекратить боевые действия после семи долгих лет войны. Заявления хуситов были положительно встречены Ираном, который сказал, что предложение «Ансар Аллах» по мирному процессу «несло в себе сильное послание о категорической приверженности прекращению войны и политическому разрешению йеменского кризиса.»

В качестве условия повстанцы выдвигают требование о приостановке ракетных обстрелов, а также полном выводе войск коалиции из раздираемой кризисом страны.

Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак ответил на обвинения хуситов. Он, в частности, отметил, что их бегство от переговоров, а также попытки запустить собственные «пустые инициативы», никак не связанных с решением главных проблем, и все это указывает на несерьезность намерений «Ансар Аллах». Он также обвинил хуситов в игнорировании гуманитарных и экономических проблем, которые с каждым днем все сильнее отражаются на жизни простых йеменцев.

Министр иностранных дел Йемена Ахмед Авад бин Мубарак Сергей Гунеев/РИА Новости

Одновременно с переговорами о прекращении огня между сторонами также было достигнуто соглашение об обмене пленными. В результате должны были быть освобождены более двух тысяч военнопленных с обеих сторон. В их число входит и брат президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Однако позже глава национального комитета хуситов по делам заключенных Абдель Кадер аль-Муртада заявил, что сделка временно сорвалась.

Пришло время обнародования списков заключенных, согласно ранее достигнутым договоренностям. Мы были к этому готовы и сообщили о своей готовности в ООН. Но, к сожалению, нам сказали, что другая сторона все еще не готова, и попросили дать им еще одну неделю. Мы надеемся, что соглашение будет соблюдаться как есть, — сказал он.

Разговоры о мирном процессе последовали за очередным обострением конфликта. 25 марта хуситы провели 16 атак по территориям Саудовской Аравии с помощью своих дронов. В ответ коалиция начала свою собственную операцию по «защите глобальных источников энергии и обеспечению цепочек поставок».

Хотя новая эскалация конфликта и была прервана, глава Программы развития ООН Аким Стайнер заявил , что большая часть населения Йемена больше не в состоянии прокормить себя самостоятельно ввиду повсеместной нищеты. Он отметил, что более 80% из 30 миллионов йеменцев целиком зависят от внешней помощи. Также Стайнер выразил опасение, что

ввиду повышенного внимания международного сообщества к России и Украине, Йемен может быть окончательно забыт, а выделяемая финансовая и гуманитарная помощь сведена до минимума.

Глава Программы развития ООН подчеркнул, что уже в этом месяце Организация запросила чуть более $4 миллиардов долларов для Йемена, но на практике смогло получить лишь $1,3 миллиарда. И, по его мнению, дальше будет только хуже.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Правда, коалиция под руководством Саудовской Аравии к заявлениям и опасениям ООН относится не совсем однозначно. Так, после очередного выражения озабоченности ООН по поводу операции коалиции, эмир Саудовской Аравии в социальных сетях однозначно и жестко поделился со своей восьми миллионной аудиторией о своем отношении к этим опасениям.

К черту Организацию Объединенных Наций и к черту ее беспокойство, да продлит Аллах ее беспокойство, — написал он.

Война в Йемене непрерывно длится уже 7 лет. С одной стороны находятся проправительственные силы, которые поддерживаются Арабским альянсом, а против них выступают, поддерживаемые Ираном хуситы, которые с начала войны сумели захватить контроль над рядом провинций, в том числе и над столицей Йемена Саной.