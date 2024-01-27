Йеменские хуситы признали атаку на британский танкер

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Движение хуситов «Ансар Аллах» в Йемене напало на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе, который, по их утверждению, принадлежит Великобритании. Об этом в Twitter (X) заявил их военный представитель Яхья Сариа. По его словам, подобные атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе будут продолжаться.

Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против британского судна для перевозки нефти Marlin Luanda, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами, — написал он

22 января Яхья Сариа сообщал, что хуситы атаковали американский военный корабль в Аденском заливе. По его словам, таким образом хуситы, правящие на севере Йемена, продолжают отвечать на «агрессию США против страны».

После этого вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» в Йемене. По информации СМИ, при атаке использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки. Было зафиксировано по меньшей мере 35 ударов, в результате которых погибли трое высокопоставленных представителей «Ансар Алла».