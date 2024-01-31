Йеменские хуситы обстреляли эсминец армии США Эсминец ВМС США Gravely попал под обстрел хуситов в Красном море

Фото: Osamah Yahya/dpa/Global Look Press

Хуситы из йеменского движения «Ансар Алла» обстреляли эсминец ВМС США Gravely в акватории Красного моря, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа. По его словам, которые приводит телеканал «Аль-Масира», в сторону американского судна были запущены корабельные ракеты. В США пока не прокомментировали данную информацию и не предоставили сведения о пострадавших.

Сариа подчеркнул, что удар по USS Gravely был нанесен в качестве ответа на удары западных военных по территории Йемена. Он пообещал атаковать любые военные корабли США и Великобритании, которые хуситы заметят в Красном море. Кроме того, корабли государств или компаний, так или иначе связанных с Израилем, также были определены как цели для ракетных ударов. По словам представителя хуситов, их прекратят обстреливать лишь после того, как в секторе Газа прекратятся военные действия.

В минувший понедельник, 29 января, хуситы также обстреляли экспедиционную плавучую базу снабжения ВМС США Lewis B. Puller. Это 233-метровое судно используется подразделениями Вооруженных сил США, задействованными в атаке объектов движения «Ансар Алла» в Йемене. По словам Сарии, атака на корабль стала частью мер, направленных на защиту государства и «поддержку угнетенного палестинского народа».