Йеменские хуситы обстреляли ракетами британский танкер Хуситы заявили о ракетном ударе по британскому танкеру Pollux в Красном море

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» нанесло ракетную атаку на британский танкер Pollux в водах Красного моря, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащего этому движению. Он уточнил, что судно было атаковано большим числом противокорабельных ракет. Представитель хуситов добавил, что попадание было «прямым и точным».

Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным, — сказал он.

Ранее авиация вооруженных сил Великобритании и США нанесла удары по объектам хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Предполагается, что авиаудары стали ответом западной коалиции на обстрелы британских и американских кораблей в Красном море.

До этого Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям йеменских хуситов в Ходейде. По данным Al Masirah, под огонь попали южные окрестности административного центра провинции. В свою очередь представители Центрального командования ВС США (CENTCOM) уточнили, что целями атаки стали готовые к запуску беспилотные летательные аппараты. Предполагается, что их могли использовать для нападения на корабли.