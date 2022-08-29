Нефть в обмен на мед и травы: состоится ли российско-афганская сделка? «Натуральный» бартер может стать новым трендом в торговле между Москвой и Кабулом

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Пока мир переживает энергетический кризис, афганское движение «Талибан»* решило заручиться поддержкой России. Министерство промышленности и торговли Афганистана 26 августа сообщило о визите своей делегации в Москву, где «почти удалось» заключить соглашение о покупке российской нефти. А точнее — нефтепродуктов, так как перерабатывающих мощностей в Афганистане нет. По утверждениям местных СМИ, талибы мог бы расплачиваться с российской стороной натуральными продуктами — изюмом, медом и лекарственными травами. Насколько реальна такая сделка, разбирался NEWS.ru.

Делегацию талибов, прибывшую в Москву, возглавил афганский министр промышленности и торговли Нураддин Азизи. По его словам, исламский эмират остро нуждается в топливе. Объемов нефти и газа, которые он получает из других стран региона, не хватает, а Россия могла бы восполнить этот дефицит. Азизи признался, что окончательной договоренности пока нет. При этом в Кабуле заявляют, что переговоры вышли на завершающую стадию, передает афганское агентство TOLONews.

Российская сторона готова принять наше приглашение в Афганистан. Мы вышлем его в ближайшее время. Когда они прибудут в Афганистан, мы подпишем официальное соглашение, — уверяет афганец.

Между тем на сайтах профильных российских ведомств, Минпромторга и Минэнерго РФ, нет никаких упоминаний о приезде афганской делегации. NEWS.ru обратился в Минэнерго и в МИД РФ, чтобы поподробнее узнать о деталях, но там отказались от комментариев. Между тем афганцы уверяют, что сейчас стороны обсуждают технические детали, в том числе каким способом и в каком денежном эквиваленте будет осуществляться оплата за поставки. Из-за того что российские и афганские банки находятся под международными санкциями, есть вероятность, что они воспользуются посредническими услугами третьей страны.

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Не секрет, что после падения Кабула в 2021 году активы Афганистана были заморожены в Соединенных Штатах и по всему миру. По данным СМИ, талибы предлагают заплатить России натуральными продуктами, среди которых изюм, мед и лекарственные растения. Афганцы настаивают, что уже работают по такой схеме с китайскими партнерами. Другим предметом для торга могли бы стать полезные ископаемые на территории Афганистана.

Мы можем предоставить России некоторые полезные ископаемые в обмен на импорт энергоресурсов. Например, у нас есть литий очень хорошего качества, — отметил афганский министр промышленности и торговли.

Но даже если с бартерной торговлей не заладится, Афганистан уверяет, что все равно найдет способ расплатиться, например, путем «физической передачи денег с посыльными».

О покупке газа и нефти у России талибы говорят уже давно. При этом их также интересуют продовольственные товары, например, пшеница, мука и растительное масло.

В первую очередь целью поездки является закупка продовольственного сырья, особенно пшеницы, муки и растительного масла. Также нас интересуют нефтепродукты и развитие двусторонней торговли в целом, — говорил ранее представитель Министерства промышленности и торговли Афганистана Маулана Захир.

Талибы отмечают, что Запад не наложил никаких санкций на сферу импорта продовольствия в Афганистан. Поэтому, в отличие от нефти и газа, за продукты Кабул без технических сложностей сможет расплачиваться деньгами.

По данным афганских СМИ, население Афганистана страдает от высокой инфляции, безработицы и низких доходов. Ситуация усугубляется несколькими засухами, которые следовали одна за другой. По прогнозам Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, климатическое бедствие чревато серьезным голодом в стране. Однако его вполне можно избежать благодаря поставкам извне.

Хотя ООН заявляет о важности помощи афганскому народу, на Западе разделились мнения по поводу возможной сделки. Аналитики из лондонского Центра экономических и политических исследований считают, что в бартерном соглашении с Россией нет ничего странного, ведь это один из способов ведения торговли в условиях жестких санкций. К слову, к мае такую же схему России предлагал замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.

Другие западные эксперты считают, что на самом деле Москва не заинтересована в бартере, а лишь хочет добиться от Кабула политических уступок. Американский журнал Energy Intelligence уверен, что России от талибов не нужен изюм или даже деньги — ей нужны гарантии того, что боевики не переберутся, например, на Украину, чтобы воевать против российских войск, а также — что они смогут удержать радикальных исламистов от расширения влияния на республики Центральной Азии.

Фото: Ebrahim Noroozi/ТАСС Бойцы радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ)

На данном этапе не ясно, действительно ли сделка вот-вот состоится, как утверждают талибы, но факт переговоров не подлежит сомнениям. Об этом NEWS.ru сообщил востоковед, эксперт по Афганистану, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Александр Князев. Эксперт отметил, что никакой особой инфраструктуры для доставки того же газа в Афганистан не нужно.

Так как речь идет, прежде всего, о сжиженном газе, специального оборудования для транспортировки не нужно. Его можно доставлять обычным транспортом, железной дорогой. Это могут быть своповые поставки через Туркмению и Узбекистан, и вообще есть разные способы, — говорит Александр Князев.

По словам эксперта, в этой сделке политические факторы для России гораздо важнее торговых. Российская сторона прекрасно понимает, что стабильность и общая безопасность Афганистана в значительной степени зависит от социально-экономической ситуации в этой стране.

Обещания со стороны «Талибана», что они сдержат у себя террористические движения, ничем не подкреплены. Если своими поставками мы улучшим социально-экономическое положение страны, то это также будет вкладом в борьбу с терроризмом и предотвращением эскалации, — заключил Князев.

Во многом внешняя политика «Талибана» с момента его прихода к власти в августе прошлого года сводится к пересмотру ошибок прошлого. И все же за это время близких друзей у талибов так и не появилось. Зато появились торговые партнеры. К таковым относят Китай.

Мы импортируем афганские продукты — кедровые орехи, шафран, миндаль, инжир и изюм. Также Пекин выполняет свои обязательства и выделяет Кабулу финансовую помощь в размере 1 млрд юаней ($147 млн) на гуманитарные цели, чтобы облегчить трудности афганского народа, — говорил спецпосланник КНР по Афганистану Юэ Сяоюн, объявляя об отмене таможенных пошлин на 98% товаров, импортируемых из этой страны.

В «охоте» талибов за партнерами и иностранными инвесторами Россия занимает особое место.

Российские инвесторы и афганские партнеры подробно обсуждали совместные усилия по добыче полезных ископаемых, строительству нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также заводов по производству цемента и сплавов, — отчитывался представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в январе этого года.

А в мае он выразил надежду, что Россия инвестирует в строительство трубопровода ТАПИ, проходящего из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Также талибы ждут, что Москва займется восстановлением инфраструктуры в Афганистане — строительством дорог, заводов и других объектов.

Незадолго до прихода талибов к власти товарооборот между Россией и Афганистаном составлял около $200 млн в год. Затем на Афганистан наложили санкции, и объем торговли Кабула с Москвой сократился. Впрочем, он постепенно восстанавливается и сейчас составляет около $170 млн. Не исключено, что цифры и дальше будут расти.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.