Израильтянка высмеяла палестинских матерей, потерявших детей при обстрелах

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Жительница Израиля опубликовала в Сети видео — пародию на палестинских матерей, которые потеряли своих детей при бомбардировках в секторе Газа. Женщина уверена, что ролики с плачущими палестинками и находящимися в тяжелом состоянии детьми являются постановкой, передает RT.

Израильтянка утверждает, что кровь на лицах пострадавших — нарисованная. Пыль, оставшуюся после бомбардировок здания, она тоже считает ненастоящей. Пользователи Сети уже отметили, что подобные пародии являются проявлением жестокости и расизма.

На роликах, которые распространяет палестинская сторона, видно, как детей без сознания достают из машин скорой помощи, при этом мать пострадавшего ребенка следует за врачом, крича и плача. Сама она покрыта кровью, которую пытается стереть с лица.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по кафе в городе Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В результате атаки погибли по меньшей мере десять человек. Также известно о нескольких десятках пострадавших.

До этого истребители израильских ВВС атаковали несколько населенных пунктов сектора Газа. В результате налетов погибли 29 палестинцев, шестеро из них — женщины и дети. Ракеты упали на дома и рынок.