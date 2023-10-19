Израильтянка попросила власти Германии помочь с освобождением родных Беженка из Израиля попросила Германию освободить из плена ХАМАС ее родных

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Девушка, сбежавшая из кибуца на юге Израиля во время нападения ХАМАС, попросила немецкие власти освободить ее родственниц, в том числе двух маленьких детей двух и четырех лет, находящихся в плену в секторе Газа, передает РИА Новости. По ее словам, заложники — гражданки Германии.

Авив — ей два года, она встала утром в своей пижаме, выбежала в ней из дома, ее забрали из дома прямо в пижаме вместе с ее сестрой Раз и их мамой Дарон. Это Раз, ей четыре года. Дарон, моя тетя, и двое ее дочерей — это гражданки Германии, мы обращаемся к Германии, чтобы они помогли нам их освободить, — рассказала девушка.

Представитель боевого крыла палестинского движения «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда заявил, что в настоящее время в руках ХАМАС остаются от 200 до 250 израильских заложников. По его словам, среди них также имеются высокопоставленные офицеры израильской армии, в частности из дивизии «Газа». До этого палестинцы угрожали казнить взятых в плен израильтян.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ХАМАС может освободить взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировки Газы. По данным издания, США и Катар стремятся завершить подготовку соглашения по освобождению пленных.