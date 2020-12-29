Израильтяне и саудиты хотят умиротворить Байдена

Израильская политическая элита прогнозирует, что процесс нормализации отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией всё-таки будет запущен в течение года. Об этом говорят на неофициальном уровне. Это означает, что от наследного принца Мухаммеда бин Салмана ожидают идущих вразрез с позицией его отца действий, которые станут своего рода «подарком» для администрации избранного президента Джо Байдена.

О соответствующих ожиданиях сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на свои высокопоставленные источники. По этой информации, среди высших эшелонов израильской власти высока уверенность в том, что нормализация контактов с Саудовской Аравией вряд ли произойдёт в последние дни уходящей администрации Дональда Трампа и в первые месяцы президентства Байдена, однако «определённые тенденции будут иметь импульс в течение 12 месяцев». Материал в The Jerusalem Post последовал за серией противоречивых заявлений со стороны высокопоставленных израильских чиновников. Так, на минувшей неделе министр разведки еврейского государства Эли Коэн заявил, что сделка с саудовским руководством может быть заключена в ближайшие несколько лет, но никак не в ближайшие месяцы. Однако в начале ноября Коэн утверждал, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и аравийской монархией уже может быть финализировано.

Соответствующие подвижки появились после тайного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы МОССАДа Йоси Коэна в Саудовскую Аравию, о котором сообщила газета The Wall Street Journal. Глава правительства вместе с руководителем одной из наиболее влиятельных в мире спецслужб отправились в саудовский «город будущего» Неом, который находится на побережье Красного моря, чтобы переговорить с наследником саудовского престола Мухаммедом. Они рассчитывали, что это обеспечит гарантии прогресса в процессе арабо-израильской нормализации и поможет реанимировать отношения. Посредником в этом переговорном процессе выступал госсекретарь Майкл Помпео, который пребывал на тот момент с визитом в королевстве. Однако израильская делегация была вынуждена вернуться домой с пустыми руками, а администрация Трампа не заработала нового политического капитала.

Мухаммед бин Салман G20 Saudi Arabia/Xinhua/Global Look Press

Кронпринц Мухаммед отказался от варианта немедленной нормализации отношений. На неофициальном уровне говорят, что сын Хранителя двух Святынь не захотел рисковать отношениями с администрацией избранного президента США. Байден будет приведён к власти в январе, и восстановление отношений с еврейским государством чуть позже помогло бы Эр-Рияду установить более устойчивые связи с Вашингтоном при Байдене, чем это прогнозируется разными аналитиками. Более того, сам наследник престола пока что находится под сильным давлением со стороны 84-летнего короля Салмана, который настаивает на том, что палестинская проблема требует более чуткого отношения, чем это видится новому поколению саудовской элиты. Правда, есть основания ожидать, что кронпринц Мухаммед может и проигнорировать позицию своего отца, демонстрируя непубличную, но убедительную поддержку Израилю, с которым его объединяет враждебность по отношению к иранскому руководству.

Не секрет, что Саудовская Аравия очень хотела бы добиться восстановления положительного имиджа в Вашингтоне и создания хорошей атмосферы в отношениях с Байденом и конгрессом: за последние годы королевство не раз становилось объектом критики. Однако подобный «подарок» Байдену и его команде по-прежнему таит внутренние риски.