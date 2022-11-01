Израильтян призвали взять с собой оружие на выборы Полиция Израиля призвала граждан с правом ношения оружия взять его с собой в день выборов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Израиля призвала граждан, имеющих право на ношение оружия, взять его с собой в день выборов для предотвращения экстремальных ситуаций, и тех, что могут угрожать жизни людей, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя правоохранительного ведомства Михаила Зингермана. 1 ноября открылись избирательные участки на выборах в кнессет 25-го созыва. Они станут уже пятыми досрочными за последние три с половиной года.

Что касается граждан, которые имеют право на ношение оружия, — мы говорим, что эти граждане должны иметь его при себе и могут воспользоваться им при определенных экстремальных ситуациях, которые могут угрожать жизни граждан. Полиция поддерживает, чтобы граждане, имеющие право на ношение оружия, имели его в этот день с собой, — сказал Зингерман.

Отмечается, что к такому большому числу выборов за короткий срок привела невозможность сформировать устойчивое правительство.

День выборов в Израиле объявлен выходным. Занятия в школах отменены, в зданиях многих из них расположились избирательные участки. Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Порядка 18 тысяч полицейских будут следить за порядком и безопасностью в Израиле как на избирательных участках, так и в местах сбора людей.

Ранее израильский премьер-министр Яир Лапид заявил, что Израиль ожидает приток десятков тысяч новых мигрантов с еврейскими корнями на фоне конфликта на Украине, частичной мобилизации в России и референдумов в ДНР, ЛНР.