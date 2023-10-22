Израильского солдата засняли на видео во время гневной критики Нетаньяху Боец ЦАХАЛ раскритиковал приехавшего на военную базу Нетаньяху

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подвергся резкой критике со стороны военнослужащего во время визита на военную базу. Судя по видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель», боец Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) кричал вслед главе кабмина, пока его не отвели в сторону сослуживцы.

Слушай! Все мои друзья были убиты! Ты разрушил страну, — кричит солдат.

На записи можно увидеть, как другой военнослужащий отталкивает кричавшего, напоминая, что тот носит форму ЦАХАЛ. Он также попросил его перестать вести себя подобным образом, потому что «это неправильно». Критиковавший Нетаньяху солдат при этом отказывается уходить, заявляя, что также служит на данном объекте.

Ранее действия Израиля раскритиковала конгрессвумен из США Ильхан Омар. Во время обращения к народу она заявила, что Иерусалим проявляет бесчеловечность и не заботится о людях. По ее словам, единственный вопрос, который необходимо задать, будет ли Израиль гордиться своими действиями по завершении конфликта.

Нидерландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско при этом заявил, что менее чем за неделю Израиль выпустил по сектору Газа столько ракет и бомб, сколько США использовали за год операции в Афганистане. Он уточнил, что ЦАХАЛ израсходовала порядка шести тысяч боеприпасов.