Израильским военным передали двух освобожденных в Газе заложниц

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Освобождены две заложницы, удерживавшиеся в секторе Газа, их передали армии Израиля через Египет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Военные сопроводили их на базу ВВС Хацерим

Специальные подразделения Армии обороны Израиля и силы Службы общей безопасности находятся в настоящий момент с двумя освобожденными заложницами внутри израильской территории. После того как освобожденные заложницы пройдут первичный медицинский осмотр, военнослужащие Армии обороны Израиля сопроводят их далее в больницы, где они воссоединятся со своими семьями, — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

До этого член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что сторонники палестинских религиозных радикалов планируют освободить нескольких граждан РФ. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, а в знак признательности президенту России Владимиру Путину.

Позже стало известно, что две израильтянки с российским гражданством будут освобождены в секторе Газа. Абу Марзук сообщил, что их отпустят в дополнение к 10 израильских пленным, освобождение которых уже было согласовано.

Посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви ранее заявил, что по меньшей мере семь граждан России находятся в заложниках у ХАМАС. По его словам, власти Израиля стараются освободить всех соотечественников, находящихся в плену у ХАМАС.