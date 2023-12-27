Израильский солдат открыл стрельбу по сослуживцам из-за ночного кошмара Страдающий ПТСР солдат ЦАХАЛ открыл стрельбу по своим из-за ночного кошмара

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Солдат Армии обороны Израиля ранил нескольких сослуживцев, сообщает газета Jerusalem Post. Мужчина проснулся среди ночи из-за кошмара, после чего открыл стрельбу.

Военнослужащий отдыхал вместе со своим отрядом в лагере в Ашкелоне. До этого он участвовал в операции в секторе Газа. По предварительным данным, после боевых действий солдат страдал посттравматическим синдромом (ПТСР).

Военная полиция начала расследование инцидента и намерена допросить военного. Его психологическое состояние оценят профессионалы.

Восемь израильских военных погибли 24 декабря в ходе боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, во время столкновений в центральной части анклава. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала имена погибших, среди них оказалось четверо сержантов, двое майоров, подполковник в отставке и генерал-майор в отставке. С учетом новых данных число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152, а общее количество погибших с 7 октября достигло 485.

Также стало известно, что ЦАХАЛ удалось ликвидировать большую часть стратегических туннелей группировки ХАМАС в так называемом элитном квартале анклава. Эта сеть была обнаружена 20 декабря, она соединяла укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству группировки.