Израильский премьер создал официальный Telegram-канал на русском языке

https://static.news.ru/photo/b979d196-55c2-11eb-9368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл 13 января 2021 года официальный канал на русском языке в мессенджере Telegram. В описании netaniahurus говорится, что блог не фейковый, а реальный и принадлежит политику. Данную информацию подтвердил советник главы кабмина и руководитель кампании партии «Ликуд» на русском языке Дмитрий Гендельман.

Это не первый канал Биньямина Нетаньяху на русском языке. Его русскоязычная страница в Facebook существует больше шести лет и является самой популярной среди израильских политиков. Открытие Telegram-канала связано с ростом популярности этой площадки среди пользователей, и для Биньямина Нетаньяху это доступ к новой аудитории, — цитирует Гендельмана РИА Новости.

Через ресурс израильский премьер собирается доносить до читателей важную информацию об Израиле и о своей деятельности на посту премьера и лидера «Ликуда».

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган зарегистрировался в Telegram и BIP после отказа его администрации от мессенджера WhatsApp. Аккаунт лидер завёл 12 января 2021 года. В первый же день на главу государства подписались более 38,5 тысячи человек. Аудитория продолжает стремительно увеличиваться. До этого Совет республики по вопросам конкуренции приступил к расследованию в отношении WhatsApp. Оно будет продолжаться до 8 февраля. Цель оперативных действий состоит в изучении соответствия политики безопасности мессенджера законодательству страны и правомочности передачи данных за границу. По его итогам ведомство обсудит дальнейшие действия, касающиеся WhatsApp.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москву беспокоит произвол в отношении отечественных СМИ со стороны социальных сетей США. Ресурсы отметились дискриминационными действиями в последнее время. Подобные меры носят системный характер, заявили представители МИД РФ в комментарии, приуроченном ко Дню российской печати. Его отмечают 13 января.