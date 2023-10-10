Израильский медик рассказал о работе больниц после атаки ХАМАС Израильский медик Лейкинд заявил об очередях в больницах после атаки ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сдерот, Израиль

Больницы Израиля приняли большое количество раненых после атаки палестинского движения ХАМАС, рассказал NEWS.ru сотрудник системы здравоохранения Олег Лейкинд. По его словам, медицинские учреждения столкнулись с нехваткой персонала. Люди, приходившие в больницу сдать кровь, стояли в очередях по пять часов. Тем не менее Лейкинд считает, что после атаки вся система здравоохранения страны начала работать на полную мощность.

В больницу начали поступать раненые, им оказывалась помощь, врачи проводили операции, также работали психологи. Конечно, люди волновались, никто просто не понимал, что происходит. Не было точной информации о раненых и погибших, сколько людей захватили. Мы смогли быстро собраться и все организовать, фактически вся система здравоохранения заработала на полную, несмотря на то, что была суббота, — объяснил он.

Лейкинд подчеркнул, что правительство страны в срочном порядке призвало всех военнообязанных. Весь процесс проходил максимально организованно, считает он. По мнению специалиста, это обусловлено тем, что люди хотели встать на защиту своего дома.

Всех запасников быстро призвали, у военных тоже все было максимально организовано, все же это борьба за дом, — заявил Лейкинд.

Военный эксперт Алексей Суконкин ранее предупредил об угрозе вспышки холеры в секторе Газа. По его словам, это связано с нарушенной работой канализации, отсутствием водоснабжения, а также электроэнергии. Эксперт отметил, что это может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.