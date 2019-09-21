Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов оставить политику при условии, что ему дадут амнистию без суда. Такими данными делится израильская пресса. Над главой правительства, чья партия «Ликуд» («Консолидация») так и не взяла абсолютного большинства на повторных выборах в парламент (Кнессет), нависло несколько антикоррупционных дел, которые сулят ему реальный тюремный срок. Представители Нетаньяху пытаются тайно выяснить, реально ли заключение такой сделки сейчас.

Источники израильского журналиста Равива Друкера сообщили , что Нетаньяху обсуждал со своими соратниками вариант ухода с должности премьер-министра в обмен на президентскую амнистию — помилование без суда. Друкер утверждает, что действующий премьер даже послал своего посредника в президентскую администрацию, чтобы выяснить, осуществим ли такой сценарий. В условиях разразившегося политического кризиса многое зависит от президента Реувена Ривлина, который выступает главным арбитром. Эти источники утверждают, что посредником Нетаньяху стал человек, чья связь с «Ликудом» не так очевидна: вероятно, это было сделано для того, чтобы не выдать намерений премьера. Сам глава правительства назвал данные Друкера ложью, которая нацелена на то, чтобы подорвать усилия по формированию правительственной коалиции после парламентских выборов.

Израильская пресса в этой связи отмечает , что прецедент президентской амнистии до суда в истории Израиля уже был. Это произошло в рамках «дела о маршруте номер 300» — террористическом акте в 1984 году, когда палестинские боевики захватили переполненный пассажирами автобус. Скандал разразился, когда стало известно, что двое боевиков были не нейтрализованы, а убиты сотрудниками Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) уже после задержания. Руководству спецслужбы инкриминировали уничтожение документальных данных о процессе задержания и фальсификацию показаний участвовавших в операции офицеров. Директор ведомства Авраам Шалом и ряд высокопоставленных сотрудников на фоне скандала оставили свои должности и попросили президента Израиля о помиловании. Глава государства удовлетворил их просьбу. Один из помилованных потом сознался, что лично расстрелял двоих боевиков по приказу Шалома.

Нетаньяху обвиняют в коррупции. Он отвергает все обвинения и утверждает, что расследование — это охота на ведьм, направленная на то, чтобы вынудить его покинуть свой пост. Попытка перезапустить выборы в парламент, как считается, была лишь одним из способов затянуть преследование. Премьер-министру вряд ли удастся доказать свою необходимость и сформировать устойчивую коалицию, поэтому вариантов у него не так много. В июне наблюдатели поговаривали , что одна из опций — уволить генерального прокурора Авихая Мандельблита. Только генпрокурор, который назначается на шестилетний срок голосованием кабмина после обязательной проверки комитетом судей, имеет право подписать обвинительное заключение против премьера. Но это может вызвать слишком большую волну возмущения в Израиле. Ведущий израильский эксперт по уголовному и конституционному праву Мордехай Кремницер полагает, что такой шаг будет расценён как обструкция правосудия.

Портреты Биньямина Нетаньяху и Авигдора Либермана Ashraf Amra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нетаньяху стал премьером-долгожителем, но на этот раз приходит время отказаться от своих политических амбиций. Серьёзным ударом по его репутации стали откровения бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сделал на форуме в Гарвардском университете. Бывший шеф американской дипломатии заявил, что несмотря на тесное партнёрство США и Израиля, в любой беседе с Нетаньяху «полезно проявлять здоровый скептицизм». По словам Тиллерсона, израильское руководство склонно дезинформировать США только ради того, чтобы убедить их в своей правоте. Экс-глава Госдепа сообщил, что израильтяне делали это с действующим президентом США Дональдом Трампом несколько раз, пытаясь убедить его в том, что они «хорошие парни», а иранцы — «плохие». Впоследствии сотрудникам администрации не раз приходилось опровергать эти данные, чтобы дать понять Трампу: его обманули. Тиллерсон заявил, что его очень беспокоит тот факт, что важный ближневосточный союзник США ведёт себя таким образом.

Не исключено, что это один из факторов, который мог сыграть на желании Нетаньяху оставить политическую карьеру. Вероятно, скоро российский президент Владимир Путин потеряет своего привычного визави в Израиле, который в рамках своей предвыборной кампании не раз пытался сыграть на теме «дружбы» с российским лидером.