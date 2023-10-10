Израильские войска вторглись в палестинский город Наблус

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Израильские вооруженные силы в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа вторглись в палестинский город Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает местный портал Quds. По его данным, в населенном пункте начались вооруженные столкновения. Наблус находится приблизительно в ста километрах от сектора Газа и на Западном берегу, на территории Палестинской автономии.

Армия освобождения Израиля вторглась в город Наблус. Между ними и палестинцами сейчас идут ожесточенные столкновения, — пишет издание.

Ранее в соцсетях опубликовали кадры последствий новой атаки армии Израиля по сектору Газа. На роликах видно, как яркая вспышка загорается среди зданий. Также на камеру попал полыхающий район больницы. По данным израильских СМИ, военные ЦАХАЛ по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1707 целей радикалов в секторе Газа.

В ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС с истребителей и вертолетов. Всего израильские военные уничтожили семь оперативных штабов радикалов и один командный центр «Исламского джихада».

Днем ранее правительство Израиля одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает объявление состояния войны в стране. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что государство будет очищено от бойцов ХАМАС и они заплатят цену, «которой раньше не знали».