Израильские военные застрелили боевика ИГИЛ Армия Израиля заявила о ликвидации боевика ИГИЛ на Западном берегу Иордана

Израильские военные ликвидировали члена группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) во время перестрелки на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ). По ее информации, боевик был убит в ходе рейда в деревне Абу-Дис, передает ТАСС.

Сегодня утром в ходе совместной операции в деревне Абу-Дис, проведенной силами ЦАХАЛ и полиции Иерусалима под руководством Службы общей безопасности Израиля, террорист Набиль Халабия был убит в перестрелке с силовиками. Халабия — боевик ИГ, ранее находившийся в тюрьме за террористическую деятельность, — сказано в заявлении.

В ЦАХАЛ добавили, что террориста локализовали в одном из домов в Абу-Дисе после «долгой и напряженной» погони. Там же произошли ожесточенные столкновения израильских силовиков с палестинцами, которые открыли огонь по военным и использовали взрывные устройства.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что с начала наземной операции в секторе Газа были уничтожены 12 командиров палестинской группировки ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что продолжат уничтожать руководство движения в ответ на нападение на Израиль 7 октября.