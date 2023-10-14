Израильские военные обнаружили тела некоторых похищенных ХАМАС заложников

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Военнослужащие Армии обороны Израиля во время точечных операций в секторе Газа обнаружили тела некоторых граждан страны, ранее похищенных бойцами палестинского движения ХАМАС, пишет Haaretz. Семьи погибших уже уведомили об обнаружении тел. В ряде локальных рейдов в регионе принимали участие пехота и бронетехника ЦАХАЛ.

Во время рейдов в секторе Газа в пятницу израильской армии удалось найти тела нескольких израильтян, пропавших без вести после внезапного нападения ХАМАС, — говорится в публикации.

Целью операций ЦАХАЛ был сбор сведений о людях, попавших в плен палестинской группировки.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил, что военным удалось разрушить инфраструктуру ХАМАС. Кроме того, были ликвидированы несколько групп движения, уточнил он.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС удерживает в заложниках более 120 гражданских лиц в секторе Газа. По данным ООН, свои дома в секторе Газа покинули десятки тысяч человек. В результате конфликта погибли по меньшей мере 1799 человек, повреждения различной степени тяжести получили еще 7388, отметили во всемирной организации.

В управлении ООН по координации гуманитарных вопросов указали на обеспокоенность правозащитных организаций тем, что непосредственной мишенью авиаударов Израиля становятся мирные люди и гражданские объекты.