Израильские военные нашли подземный ход под больницей «Аш-Шифа»

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские военные в ходе обысков территории больничного комплекса «Аш-Шифа» в Газе обнаружили вход в туннель и автомобиль с оружием, передает ТАСС слова официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари. По его словам, ЦАХАЛ отправил в подземный ход инженерные войска.

Силы Армии обороны Израиля продолжают углублять боевые действия на территории сектора, зачищают те территории, которые уже заняты, в том числе туннели, в том числе под больницами. Силы Армии обороны Израиля обнаружили сегодня шахту туннеля под больницей «Аш-Шифа», и сейчас инженерные войска работают на месте, — отметил Хагари.

Он добавил, что на территории больничного комплекса был также обнаружен автомобиль с оружием. По данным израильских военных, радикалы из организации ХАМАС готовили транспорт для использования в ходе атаки на Израиль 7 октября.

Незадолго до этого в западных СМИ появилась информация, что Израиль не нашел свидетельств существенной военной активности ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Европейский дипломат отметил, что это поставило Тель-Авив, который рассчитывал получить неоспоримые доказательства существенной боевой деятельности в медкомплексе, в неудобное положение — теперь США еще активнее требуют сделать паузу в боях.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ может взять операционную паузу после взятия больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Во время передышки израильские военнослужащие могут допросить людей в больнице и оптимизировать логистику, а после этого сосредоточатся на операции в центре и восточной части города Газа.