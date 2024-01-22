Израильские танки замечены у больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа Красный Полумесяц: израильские танки окружили больницу «Аль-Амаль» в Газе

Фото: idf.il

Танки Армии обороны Израиля замечены у больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщило палестинское общество Красного Полумесяца на своей странице в Twitter (X). Организация утверждает, что потеряла связь со своей командой.

Израильские танки у больницы палестинского общества Красного Полумесяца «Аль-Амаль», и мы полностью потеряли связь с нашими группами в Хан-Юнисе из-за наземного вторжения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Израиля отвергли предложение палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в ответ на освобождение заложников. Сделку между враждующими сторонами продвигают США, Катар и Египет, и на сегодняшний день основная ее часть согласована.

До этого стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля начали проводить рейды в нескольких городах на Западном берегу реки Иордан. В ночь на воскресенье, 21 января, рейды также проводились в городе Калькилия и населенном пункте к югу от Дженина. Перед этим израильские солдаты штурмовали город Хеврон, где военные окружили три дома при помощи бульдозеров и разрушили по меньшей мере один из них.

Министр обороны Израиля Йоав Галант утверждал, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. Он также анонсировал скорое окончание интенсивных боев на юге анклава. До этого Галант обещал продолжение военных действий до тех пор, пока все заложники не будут возвращены.