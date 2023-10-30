Израильские танки подошли к сектору Газа AFP: танки ЦАХАЛ замечены на подступах к сектору Газа

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Танки Армии обороны Израиля были замечены на окраине сектора Газа, сообщает AFP со ссылкой на очевидцев. В соцсетях распространяются соответствующие кадры.

По данным AFP, израильские танки перекрыли главную дорогу, связывающую северные и южные районы сектора Газа. На ролике, снятом, как утверждается, в окрестностях анклава, видно, что танк ЦАХАЛ наносит удар по легковому автомобилю.

Тем временем ЦАХАЛ публикует кадры продвижения израильских танков в Газе. Накануне в Армии обороны Израиля заявили, что намерены расширять наземные операции.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 600 объектам ХАМАС. Были уничтожены склады с оружием, позиции с противотанковым оружием, а также убежища палестинской организации. В ходе операции были убиты «несколько десятков» членов ХАМАС.

Отмечалось, что один из постов с противотанковым оружием находился в районе университета Аль-Азхар, он был уничтожен истребителем Армии обороны Израиля. Также было поражено здание, в котором находился перевалочный пункт ХАМАС. В результате удара с применением беспилотника погибли около 20 человек.