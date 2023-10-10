Израильские СМИ раскрыли потери армии во время атаки ХАМАС The Times of Israel: армия Израиля потеряла 123 человека во время атаки ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потеряла 123 человека с момента атаки палестинского движения ХАМАС на территорию страны, сообщает издание The Times of Israel. Список погибших военнослужащих пополнился еще 38 именами. По официальным данным, которые приводит ТАСС, с момента начала конфликта погибли около 700 палестинцев и почти 800 израильтян.

В статистике также приводится информация о жителях Палестины и Израиля, получивших ранения в результате столкновений. Утверждается, что в ходе конфликта пострадали 3,7 тысячи палестинцев и свыше 2 тысяч израильтян.

Ранее представители Министерства здравоохранения Палестины призвали создать безопасный коридор в секторе Газа для оказания медицинской помощи пострадавшим. По словам сотрудников ведомства, особенно сложная ситуация наблюдается в городе Бейт-Ханун, где в результате бомбардировки была выведена из строя единственная больница. Количество раненых в результате воздушных атак со стороны Израиля достигло отметки в 4 тысячи человек, подытожили в министерстве.

Как сообщалось ранее, армия обороны Израиля вторглась в палестинский город Наблус на западном берегу реки Иордан. По данным местных СМИ, в населенном пункте уже начались боестолкновения. В ЦАХАЛ подчеркнули, что боевые действия будут проводиться до тех пор, пока ХАМАС не лишится военного потенциала.