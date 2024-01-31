Израильские силовики задерживают активистов, блокирующих гумпоставки в Газу Ynet: полиция Израиля задержала 18 человек за попытку сорвать гумпоставку в Газу

Фото: t.me/israelpoliceforce

Полиция Израиля задержала 18 активистов, которые пытались сорвать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает Ynet. По данным портала, нарушители блокировали проезд грузовиков через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом». Задержанные пробудут в участке какое-то время, после чего их отпустят.

Израильские активисты устраивают подобные протесты из-за несогласия с политикой властей. Они считают, что жители палестинского анклава не должны получать гуманитарную помощь, пока группировка ХАМАС продолжает удерживать заложников. В связи с этим они каждый день пытаются блокировать проезд грузовиков.

На 31 января в Газу прибыли уже 137 машин с гуманитарной помощью. По данным властей, поставки будут продолжаться.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не выведет свои войска из анклава, пока им не удастся достигнуть полной победы над ХАМАС. По его словам, Израиль не завершит эту войну, пока абсолютно все ее цели не будут выполнены. Страна должна быть уверена, что со стороны Газы больше не будет исходить угрозы, добавил он.