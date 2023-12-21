Израильские силовики задержали пособников ХАМАС на Западном берегу Иордана

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Израильские силовики в ходе ночного рейда на Западном берегу реки Иордан задержали 20 подозреваемых в терроризме, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В числе задержанных оказались восемь пособников движения ХАМАС, отметили в Тель-Авиве.

Военнослужащие ЦАХАЛ, Службы общей безопасности и пограничной полиции задержали этой ночью 20 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии, восемь из которых связаны с террористической организацией ХАМАС, — сообщила армия Израиля.

Ранее израильский арабоязычный телеканал Makan 33 сообщил, что ХАМАС отвергло предложение Израиля по двухнедельному прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. ХАМАС при этом отклонило и предложение об освобождении палестинских заключенных из израильских тюрем для обмена.

Тем временем Newsweek стало известно, что Армия обороны Израиля разработала план вторжения в Южный Ливан для противостояния шиитской группировке «Хезболла». Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрику при посещении кибуца назвал целью планируемой операции обеспечение безопасности гражданского населения.

В ноябре лидер «Хезболлы» Хасан Насралла предостерег Израиль от нападения на Ливан. По его словам, в таком случае еврейское государство совершит «величайшую глупость» в своей истории.