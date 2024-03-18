Израильские поселенцы и ХАМАС могут оказаться под санкциями ЕС Евросоюз намерен одобрить санкции против израильских поселенцев и ХАМАС

Евросоюз намерен одобрить санкции в отношении причастных к нападениям на палестинцев израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса перед началом очередной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Санкции также планируют ввести против радикального движения ХАМАС.

Все указывает на то, что сегодня, наконец, как хотела Испания, удастся одобрить санкции на уровне Евросоюза против агрессивных поселенцев. Поскольку не было консенсуса, как вы знаете, мы уже продвинулись на национальном уровне с первым списком из 12 человек, — заявил он.

Альбарес также заявил, что, в случае достижения консенсуса, будет принят пакет санкций против ХАМАС. Министр выступил за проведение встречи с участием Израиля, чтобы обсудить сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию.

Ранее президент США Джо Байден признал, что считает операцию Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС чрезмерной, поэтому всегда настаивал на увеличении гуманитарной помощи, включая топливо и предметы первой необходимости. Следует прежде всего прекратить огонь, освободить удерживаемых ХАМАС заложников и добиться длительной паузы в боевых действиях в секторе Газа, добавил глава государства.