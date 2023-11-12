Израильские истребители ударили по Сирии ЦАХАЛ сообщила об ударе по Сирии после обстрела севера Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильские войска с помощью истребителей нанесли удар по «террористическим объектам» в Сирии, заявила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. По ее информации, атака стала ответом на нападение на Голанские высоты на севере Израиля.

Некоторое время назад в ответ на вчерашнюю атаку в направлении Голанских высот (суббота) истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры в Сирии, — говорится в сообщении.

Накануне израильская армия нанесли удар по сирийской территории в ответ на атаку на школу в Эйлате. Военные пригрозили жестко реагировать на все случаи агрессии в отношении Израиля. Так, ранее ЦАХАЛ также заявила об атаке военных объектов в Сирии, которая стала ответом на запуск ракет по еврейскому государству.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что удары Израиля по Сирии, которые участились на фоне напряженной обстановки в секторе Газа, неприемлемы. Министр подчеркнул, что палестино-израильский конфликт не должен распространяться на другие регионы Ближнего Востока. Он также подчеркнул необходимость незамедлительно остановить кровопролитие в Газе.