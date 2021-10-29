Израильские истребители сопровождали бомбардировщик США в небе страны
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:10, 30 октября 2021
israel flagФото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com
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Истребители F-16 армии обороны Израиля сопровождали американский бомбардировщик В-1В в небе своей страны. Об этом сообщает пресс-служба израильских вооружённых сил.
Ранее сегодня истребители F-15 ВВС Израиля сопровождали американский бомбардировщик B-1B в небе над Израилем в направлении Персидского залива, — говорится в сообщении.
По данным армейской пресс-службы, полёт проиллюстрировал «продолжающееся стратегическое сотрудничество» сил обороны Израиля и армии США в регионе.
Ранее сообщалось, что тема помощи Израилю расколола американский истеблишмент. После ожесточённого сопротивления со стороны демократов-прогрессистов проект дополнительного финансирования израильских средств ПРО «Железный купол» получил одобрение в палате представителей, но прецедент с появлением столь влиятельной оппозиции тому, чтобы Вашингтон исполнял традиционные союзнические обязательства, напугал еврейское государство. Израильтяне опасаются, что их дружбе с американской стороной может настать конец.