Израильские истребители сопровождали бомбардировщик США в небе страны

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В Сирии в понедельник, 25 октября, была предпринята попытка подрыва колонны российской военной полиции. Жертв среди военнослужащих ВС РФ нет. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Его слова приводит пресс-служба Минобороны.

По словам контр-адмирала, инцидент произошёл в ходе патрулирования трассы М5 в провинции Дераа в районе населённого пункта Умм-эль-Маатен. Перед головным автомобилем колонны произошёл подрыв самодельного безоболочного взрывного устройства, — сообщил...